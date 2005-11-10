Parma, Gilardino: "Serve incoscienza, ma anche equilibrio. Fabbian ci dà intensità"
autore
Francesco Servino
Francesco Servino
Oggi alle 20:41Serie A
autore Francesco Servino
02.11.2026 20:41Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN prima del calcio d'inizio del match contro l'Atalanta: "Serve incoscienza? Sicuramente è la strategia della gara. Sappiamo le qualità dell'Atalanta, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di una partita con equilibrio con i titolari e con i cambi".
Fabbian e Lontani possono giocare tra le linee per far male?
"Quella è la volontà di stasera: mettere due giocatori sotto Touré: tutti hanno caratteristiche diverse. Lontani viene più a legare, Touré sa attaccare gli spazi e anche Fabbian arriva sempre in area: ha gamba e ci può dare intensità. Per supportarli serve equilibrio e ci proveremo".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:55 Serie A
Il Parma raddoppia a Bergamo: Zappacosta sbaglia porta, per l'Atalanta sempre più dura
21:52 Serie ATMW
TMWLa crisi del Sassuolo non conosce fine. Difesa colabrodo e ora arriva il migliore attacco...
21:45 Serie ATMW
TMWPrima della Formula 1, c'era... il pallone: quando Kimi Antonelli faceva l'attaccante
21:37 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Idzes: "Prendiamo troppi gol, se continuiamo così sarà difficile"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi