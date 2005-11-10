Parma, Gilardino: "Serve incoscienza, ma anche equilibrio. Fabbian ci dà intensità"

L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN prima del calcio d'inizio del match contro l'Atalanta: "Serve incoscienza? Sicuramente è la strategia della gara. Sappiamo le qualità dell'Atalanta, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di una partita con equilibrio con i titolari e con i cambi".

Fabbian e Lontani possono giocare tra le linee per far male?

"Quella è la volontà di stasera: mettere due giocatori sotto Touré: tutti hanno caratteristiche diverse. Lontani viene più a legare, Touré sa attaccare gli spazi e anche Fabbian arriva sempre in area: ha gamba e ci può dare intensità. Per supportarli serve equilibrio e ci proveremo".