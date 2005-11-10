Parma, Touré: "Partita importante per me e per il Parma. Dobbiamo far bene"
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Francesco Servino
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Oggi alle 20:37Serie A
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02.11.2026 20:37Serie A
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L'attaccante del Parma ed ex della sfida contro l'Atalanta El Bilal Touré ha parlato a DAZN prima del calcio d'inizio del match: “Una partita importante per me e per la squadra. Importante anche perché io sono stato qui ma soprattutto per il Parma in questo momento, importante per fare bene”.
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