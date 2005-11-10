Il Mapei conferma il dato: la Fiorentina vince solo quando segna Mastantuono

Franco Mastantuono va in gol, e la Fiorentina vince. Un dato statistico basato su un campione alquanto limitato, ma confermato in pieno dal successo conquistato dalla squadra di Paolo Vanoli in casa del Sassuolo. Suggellato da quello che, tabellino alla mano, è stato il gol vittoria: la terza rete gigliata nel 4-2 complessivo porta infatti la firma del giovane talento argentino, in prestito al Franchi dal Real Madrid.

Un solo precedente

La casistica, come detto, non è amplissima. Però Mastantuono finora si era sbloccato solo in un’altra partita di questo campionato, in quel caso con una roboante tripletta: era il 4-2 in casa del Venezia, del quale l’argentino fu assoluto mattatore. Da lì, cinque partite senza vittorie e senza gol del classe 2007, pur schierato sempre titolare da Paolo Vanoli.

Che sia caso o qualità, il secondo successo in trasferta di questa Serie A - la vittoria al Franchi manca ormai da troppo tempo - conferma quantomeno il peso di Mastantuono nelle fortune offensive della Fiorentina. Resta un piccolo cruccio: 4 gol complessivi per il ragazzo non sono pochi, dopo dieci giornate di campionato. Due vittorie per i viola, considerando le premesse, sì. Ma dal Mapei Stadium si torna con un sorriso, e magari i compagni cercheranno ancora più volentieri il buon Franco quando lo vedranno in zona pericolosa.