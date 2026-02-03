Dall'Inghilterra: Mateta "profondamente deluso e devastato" per il mancato trasferimento

In poche ore, Jean-Philippe Mateta è passato dall’essere protagonista di un possibile trasferimento al Milan alla permanenza al Crystal Palace. Il centravanti francese, 28 anni, legato fino al 2028 al club londinese e titolare indiscusso, aveva attirato l’interesse di numerosi club durante questa finestra di mercato, dai grandi nomi della Premier League fino al Nottingham Forest, e infine ai rossoneri, decisi a lottare per il titolo in Serie A.

Dopo attente valutazioni, Mateta aveva dato priorità all’offerta del Diavolo, vedendo nella scelta anche una chance concreta per rafforzare la sua candidatura in vista della Coppa del Mondo 2026, dopo aver collezionato 3 presenze e 2 gol con la Francia negli ultimi raduni. Tuttavia, gli esami medici richiesti dai medici rossoneri hanno evidenziato problemi al ginocchio, bloccando l’affare sul nascere.

Ora il francese si trova davanti a una scelta difficile: operarsi per risolvere definitivamente il problema, con mesi di stop che comprometterebbero le speranze di Mondiale, oppure continuare a giocare gestendo il dolore, rischiando però un calo drastico di minutaggio. Intanto, il Crystal Palace ha già chiuso nuovi innesti offensivi: Brennan Johnson dal Tottenham, Guessand dall'Aston Villa e soprattutto Strand Larsen.

Secondo Sky Sports UK, il giocatore sarebbe "devastato e profondamente deluso" dall’esito della trattativa. Segni di frustrazione si sono visti anche sui social: Mateta ha smesso di seguire il club su Instagram e ha pubblicato un emoji che esprime la sua esasperazione. Tra operazione imminente, concorrenza interna e mercato chiuso, il centravanti francese rischia di aver perso molto più di un semplice trasferimento da sogno: la sua stagione e forse anche la corsa al Mondiale 2026 sono appese a un filo.