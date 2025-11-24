Sassuolo, Matic: "Bisogna avere una mentalità migliore e vincere queste partite"

Il centrocampista del Sassuolo Nemanja Matić ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida col Pisa.

"Bisogna avere mentalità migliore, da grande squadra. Giochiamo una partita bene e una male, questo non mi piace. Ci sono tanti giovani che stanno crescendo. Io sto bene qui, tutti lavoriamo bene, il club è organizzato bene. Solo che dobbiamo vincere queste partite in casa".