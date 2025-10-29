Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Brambilla con Yildiz sulla trequarti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Udinese (Mercoledì 29 ottobre, ore 18.30, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Juventus:

Dopo l’esonero di Igor Tudor, sulla panchina della Juventus ci sarà Massimo Brambilla. Il tecnico lombardo, contro l’Udinese, punterà sul 3-4-1-2: in porta ci sarà il rientro di Di Gregorio. In difesa si rivedranno Kalulu, Gatti e Kelly. A centrocampo sulla destra si dovrebbe rivedere McKennie; in mezzo ci saranno Locatelli e Thuram, mentre a sinistra ci sarà Cambiaso. Sulla trequarti si punterà sull’inamovibile Yildiz. In attacco, Brambilla punterà su due punte e al fianco di Vlahovic dovrebbe esserci Openda che sembra leggermente favorito su David. (da Torino, Camillo Demichelis).

Come arriva l'Udinese:

Studia quali cambiamenti fare mister Kosta Runjaic in vista della trasferta dell’Udinese in casa della Juventus. Nel 3-5-2 in porta ci sarà sempre Okoye, mentre in difesa Bertola si candida a un posto da titolare insieme a Goglichidze e Kabasele visto un Solet non al meglio dopo la sfida contro il Lecce. Sulla destra Ehizibue insidia Zanoli, mentre a sinistra è ballottaggio tra Kamara e Zemura. In mezzo Karlstrom con Piotrowski favorito su Ekkelenkamp per completare la mediana insieme ad Atta. Davanti come sempre da monitorare la tenuta di Davis, Bayo potrebbe tornare ad affiancare Zaniolo con l’inglese e Buksa pronti a subentrare dalla panchina (da Udine, Davide Marchiol).