Milan, Ricci: "Buon punto con l'Atalanta. Allegri mi ha stuzzicato al primo gol, lo aspettavamo"

Samuele Ricci, nuovo acquisto del Milan in estate, sta cominciando a macinare minuti e a trovare grande spazio al fianco di Modric e Fofana nel centrocampo rossonero anche grazie all'assenza di Rabiot (infortunato). E ieri ha avuto il merito di sbloccare la partita contro l'Atalanta, salvo poi essere rimontato 1-1. Intervenuto in mixed zone ai microfoni di Sport Mediaset, il giocatore ha dichiarato: "Sapevamo che venivamo qua (a Bergamo, ndr) ad affrontare una squadra molto forte, fisica, che ha tantissima qualità", ha esordito.

Aggiungendo: "Secondo me è un buon punto. Magari nel primo tempo abbiamo fatto così così in vantaggio, avremmo potuto fare un pochetto meglio. Poi nel secondo tempo siamo rientrati molto bene, ci hanno dato una grossa mano anche quelli che sono entrati. Va bene così, ora bisogna pensare solo alla Roma". Serata speciale, primo gol con la maglia del Milan: "Allegri mi ha stuzzicato? Sì, dai, lo aspettavamo tutti (ride, ndr). Sono molto contento per il primo gol, sarebbe stato più bello farlo a San Siro. C'è sempre tempo però. Vediamo di dare continuità e fare punti uno dietro l'altro anche se è un periodo in cui... col Pisa avremmo dovuto cercare i 3 punti, oggi (ieri, ndr) non sono arrivati ma un altro pareggio. Però va bene, l'impatto c'è, bisogna continuare tranquilli e sereni".

Troppi errori tecnici nella prima parte secondo Allegri, poi vi è mancata l'ultima stoccata sotto porta: "Sì, ci sono mancati tanti palloni, tanti gli errori tecnici che ci hanno penalizzato e loro ripartivano molto bene. Noi eravamo costretti a correre all'indietro e schiacciarci. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni, lì bisogna essere più concreti. Ma sono sicuro che miglioreremo, il gol arriverà".

La dedica per il primo gol con il Milan: "Lo dedico alla mia famiglia, la mia ragazza e a tutti i tifosi del Milan. Pensare in grande comunque in classifica? Adesso è presto per fare previsioni, l'importante è dare continuità e fare punto su punto. Poi vedremo".