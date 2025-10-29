Atalanta, 5° pari di fila. Juric: "Dobbiamo alzare il livello e trovare i gol dai calci piazzati"

"Il Milan è riuscito a resistere all'Atalanta? Dici bene. Penso che abbiamo fatto una grandissima prestazione, tirando molto più di loro. Non hanno mai tirato in porta, li abbiamo dominati ma non siamo riusciti a vincere". Non scende a compromessi Ivan Juric , allenatore della Dea, dopo l'1-1 maturato contro il Milan ieri alla New Balance Arena. "C'è grandissima fiducia per il futuro, c'è questa maniera dominante di giocare, poi ci sbloccheremo in avanti per vincere le gare. L'importante è che manteniamo questo tipo di prestazioni", ha dichiarato ai microfoni di Sport Mediaset.

Dove si può fare il salto di qualità? "Penso che abbiamo avuto occasioni con Ahanor, Zappacosta, con Hien. Dobbiamo alzare un po' il livello, a volte trovi anche grandi portieri, ma c'è da migliorare sui calci piazzati perché ne battiamo tantissimi ma non riusciamo ad essere pericolosi a sufficienza. Questi sono gol che dobbiamo trovare".

Dopo 5 pareggi consecutivi c'è chi comincia a storcere il naso. Mentre Scamacca non è ancora al meglio della condizione: "Se guardi i numeri sì, ma se guardi le partite fai un'ovazione alla squadra. Se no non sei tifoso dell'Atalanta, la vedo così. La Lazio non è passata oltre il centrocampo, la squadra fa prestazioni così, importantissime, bisogna sostenerle al massimo. Se mi aspettavo qualcosa di più dal Milan? Penso che siamo stati bravissimi a prepararla, li pressavamo subito. Quando avevamo la palla avevamo sufficiente pazienza a muovere la palla da una parte all'altra per creare occasioni da gol". E su Modric chiosa: "Un fenomeno".