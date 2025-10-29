Napoli, operazione riuscita a De Bruyne. Il fisioterapista: "Sta bene, ora discuteremo la riabilitazione"

Kevin De Bruyne è stato operato questa mattina in Belgio dopo il problema al bicipite femorale della coscia destra: intervento perfettamente riuscito, come ha svelato Lieven Maesschalck, il suo fisioterapista, a HLN. Il centrocampista azzurro, ko sabato contro l'Inter dopo aver trasformato il rigore dell'1-0, ora sarà sottoposto a riabilitazione presso Move to Cure, lo studio di Maesschalck. La riabilitazione potrebbe durare dai tre ai cinque mesi.

"Come sta Kevin? Bene. L'obiettivo è, ovviamente, che torni al meglio. Come affronteremo la cosa? Non lo sappiamo ancora. Domani discuteremo esattamente di cosa comporterà la riabilitazione. Ma l'intervento è andato bene", le parole di Maesschalck.

Questa la nota del club di lunedì che annunciava l'operazione "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" scrive in una nota il club".