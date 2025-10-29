Oggi Juventus-Udinese, i convocati di Brambilla: assente Thuram, il motivo
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha diramato i convocati per la partita in programma oggi alle 18.30 con l’Udinese, con Massimo Brambilla in panchina in attesa dell’arrivo di Luciano Spalletti.
Prima chiamata per Mangiapoco, portiere della Next Gen, a sorpresa manca Khephren Thuram. Il centrocampista francese, secondo quanto raccolto, non è convocato perché ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro durante la rifinitura di oggi.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Mangiapoco.
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Pedro Felipe.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
3 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"