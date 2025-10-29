Oggi Juventus-Udinese, i convocati di Brambilla: assente Thuram, il motivo

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha diramato i convocati per la partita in programma oggi alle 18.30 con l’Udinese, con Massimo Brambilla in panchina in attesa dell’arrivo di Luciano Spalletti.

Prima chiamata per Mangiapoco, portiere della Next Gen, a sorpresa manca Khephren Thuram. Il centrocampista francese, secondo quanto raccolto, non è convocato perché ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro durante la rifinitura di oggi.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Mangiapoco.

Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Pedro Felipe.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso.

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.