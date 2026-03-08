Spalletti lancia la Juventus: "Per la bagarre Champions servirà questa determinazione"

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato così la vittoria per 4-0 ottenuta contro il Pisa: “Regalo di compleanno? Sì, sono stati carini i giocatori ad essere venuti li ad abbracciarmi. Mi hanno fatto un regalo bellissimo perché il secondo tempo lo abbiamo giocato in maniera splendida e che ci ha permesso di ottenere un risultato importante”.

Il primo tempo come si spiega?

“Si spiega perché il Pisa non è la squadra che non merita rispetto come pesate voi. Una settimana fa ha dato del filo da torcere fino al 90’ al Bologna. Poi il nostro giro palla era un po’ lento, non avevo messo la squadra in condizioni di fare benissimo perché a sinistra ho messo un centrale di piede destro (Gatti, ndr). Nel secondo tempo siamo stati più bravi a far girare il pallone nella riaggressione. Noi non siamo bravi quando la partita si spacca, siamo bravi quando abbiamo noi in mano il pallino del gioco”.

Qual è il problema di David?

“Non c’è un problema, capita di giocare una partita non a livello. La panchina non è una sala d’attesa, sono lì a posta anche per creare uno choc quando uno subentra. Boga è stato bravissimo a fare questo. Sono cose prestabilite per andare a creare l’imprevisto e la soluzione. Abbiamo 5 cambi a posta per ribaltare il piano gara”.

La Juve è entrata nella bagarre per il quarto posto: quale dote servirà?

“Avere questa mentalità, questa auto disciplina, di voler stare dentro a questa rincorsa. Una determinazione a far vedere chi siamo e che meritiamo di fare queste lotte contro avversari forti”.