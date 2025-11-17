Meslier idea di mercato per Inter e Milan: il portiere del Leeds a giugno sarà libero

Con Yann Sommer e Mike Maignan in scadenza, Inter e Milan studiano le alternative per il futuro e il presente della porta, come scrive oggi Tuttosport. I loro contratti dicono 30 giugno 2026 e – ad oggi – non sembrano esserci grandi margini per prolungarli. Sommer per sopraggiunti limiti di età (compirà 37 anni il 7 dicembre) e un rendimento non sempre al top. Maignan è invece tornato ai livelli che in passato lo avevano issato ai vertici delle classifiche di rendimento, ma il mancato rinnovo nella scorsa primavera ha lasciato una frattura fra le parti che per ora non è stata ancora rimarginata e chissà se mai lo sarà.

L’Inter aveva invece un progetto legato a Josep Martínez, lo spagnolo acquistato nell’estate 2024 per poco più di 14 milioni dal Genoa, ma l'incidente ha spostato in avanti ogni tipo di programmazione. Per tutti questi motivi, in Serie A il preferito – per qualità e costi – di entrambe rimane Elia Caprile, fresco di convocazione in Nazionale. Il Cagliari l'estate scorsa lo ha riscattato dal Napoli per 8 milioni e oggi lo valuta tre volte tanto.

Intriga tanto Noah Atubolu, 23enne tedesco del Friburgo. Grande fisico, eccellente nei calci di rigori, il suo contratto al momento è in scadenza nel 2027 e ha una clausola di rescissione che non arriva a 20 milioni. L'occasione potrebbe essere quindi ghiotta. Ma sotto l'aspetto economico potrebbe essere un affare la new entry delle ultime settimane sui taccuini nerazzurri e rossoneri, ovvero Illan Meslier, portiere francese classe 2000 del Leeds, in scadenza a giugno 2026.