Napoli, giorni caldi: Conte prepara colloqui con tutti, da chiarire la presenza di "scontenti"

La giornata di oggi è in qualche modo simbolica, perché dalla sfuriata ai media di Antonio Conte dopo il brusco ko per 2-0 a Bologna il tecnico leccese non si è più fatto vedere dalle parti di Castel Volturno per l'ipotetica ripresa degli allenamenti. L'allenatore del Napoli si è preso tre giorni di riposo, dai problemi e dai pensieri, nonostante le telefonate frequenti e lunghe con il presidente De Laurentiis e il ds Manna. Ma tra poche ore il tecnico leccese varcherà i cancelli del centro sportivo e tornerà ad allenare la squadra campione d'Italia in carica, sebbene depauperata dalle nazionali.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli italiani sono attesi in giornata, mentre gli stranieri rientreranno con tempi differenti - tra stasera e domani -, con Olivera ultimo della lista per mercoledì. Dunque Conte attenderà l'arrivo di tutti i suoi giocatori per un franco tête-à-tête, perché intende riavere al suo fianco la squadra campione d'Italia in carica e non quella conosciuta nelle cinque debacle stagionali (tra tutte le competizioni).

Stando a quanto riferito dalla Rosea, sono previsti colloqui con tutti. Da Milinkovic-Savic a Beukema, passando per il leader Juan Jesus e Marianucci, Neres e Gutierrez, compresi gli infortunati Lukaku e Meret. Idem per Noa Lang, mentre Spinazzola è sulla via del recupero completo. Perché superati gli otto giorni di delusione cocente al Dall'Ara, a Napoli aspettano due mesi parecchio intensi e l'obiettivo di Conte è ritrovarsi senza questioni irrisolte. Per individuare eventualmente se ci siano scontenti, chi e per quale ragione. Altrimenti discorso chiuso e si riparte da temi tecnici, mentali e fisici.