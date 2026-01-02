Mazzitelli: "Pisacane ci ha caricato tanto per il Milan. Contento delle occasioni che ho"
TUTTO mercato WEB
Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari che oggi ospita il Milan nella diciottesima giornata del campionato di Serie A Enilive, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente Pisacane ci ha caricato tanto, ma queste partite si caricano da sole. Giochiamo in casa e speriamo di fare bene".
Quanto ti senti in fiducia?
"Io lavoro per farmi trovare pronto e sono contento delle occasioni che mi sta dando il mister".
