Mazzitelli: "Pisacane ci ha caricato tanto per il Milan. Contento delle occasioni che ho"

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari che oggi ospita il Milan nella diciottesima giornata del campionato di Serie A Enilive, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente Pisacane ci ha caricato tanto, ma queste partite si caricano da sole. Giochiamo in casa e speriamo di fare bene".

Quanto ti senti in fiducia?

"Io lavoro per farmi trovare pronto e sono contento delle occasioni che mi sta dando il mister".