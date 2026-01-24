McTominay: "Contro la Juventus giocai la prima da titolare qui a Napoli, adesso voglio farle gol"

Intervista ai microfoni di Sky Sport per il beniamino dei tifosi del Napoli, Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è raccontato a poche ore dal big match contro la Juventus. Questo un primo estratto delle sue dichiarazioni, proprio a partire dalla sfida ai bianconeri:

"È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso, siamo a conoscenza del fatto che sarà durissima come lo è sempre. La loro squadra è molto forte, anche a livello offensivo. Dovremo dare tutto quello che abbiamo con concentrazione e massima applicazione, cercando di tornare a vincere con continuità. Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Ho dei bei ricordi, nonostante la sfortuna di non aver vinto quella gara".

McTominay ha poi analizzato a 360° la prima parte di stagione del suo Napoli: "Abbiamo tanta gente leader nel club, capace di aiutarci e di spingerci a migliorare. Critiche dopo la gara contro il Copenhagen? Io ho solo detto che era inaccettabile non aver vinto quella partita con un uomo in più, ma capita. Fino a ora abbiamo già vinto un trofeo e, nonostante tanti infortuni, siamo ancora lì". Infine, una battuta sui tanti infortunati: "È un periodo sfortunato, ma è il calcio e fanno parte del gioco. Chi è entrato ha fatto molto bene e dobbiamo trovare continuità come gruppo". E sui suoi numeri aggiunge: "Io entro in campo per dare il massimo e aiutare la squadra, non importa dove gioco. Bisogna adattarsi. Se preferisco segnare a Juve o Chelsea? A entrambe".