Napoli, tra rientri e infortuni. Il Mattino recita così: "McTominay ok, Vergara ko"
"McTominay ok, Vergara ko": in occasione della prima pagina odierna, il titolo dedicato da Il Mattino alle vicende azzurre è proprio quello riportato in precedenza. Lo scozzese torna in panchina per la partita di sabato contro il Lecce, mentre la rivelazione del 2026 partenopeo starà fuori per circa 40 giorni. Conte, quindi, deve sempre far fronte a qualche assenza per infortunio.
Il fatto di avere disponibile l'ex Manchester United, comunque, è un'ottima cosa. Non solo per avere un'opzione in più contro i salentini, ma anche in vista di un finale di stagione in cui Conte e i suoi ragazzi devono difendere il piazzamento Champions.
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l'opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l'importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Milan: il lavoro di Allegri (e l'opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l'importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Calciomercato Juventus, Balzarini sul futuro di Yildiz: "Volontà di tenerlo anche se non è un fuoriclasse"
Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"