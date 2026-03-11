Il futuro di McTominay è ancora a Napoli. Colloqui positivi prima della Roma tra l'agente e Manna

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il futuro di McTominay è ancora a Napoli. Colloqui positivi prima della Roma tra l'agente e MannaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 10:30Serie A
Niccolò Righi

Dopo essere stato a guardare i propri compagi nelle ultime cinque partite, McTominay è pronto a tornare a disposizione del Napoli e di Antonio Conte per un rush finale in cui gli azzurri dovranno blindare il posto in Champions League. Il centrocampista scozzese infatti, scrive il Corriere dello Sport, ha completamente smaltito l'infiammazione al tendine accusata a Marassi contro il Genoa e contro il Lecce è pronto a tornare a disposizione, vedremo se addirittura dal primo minuto.

Una bella boccata d'aria per Antonio Conte, che senza il suo alfiere di centrocampo ha faticato più volte durante la stagione, perdendo contro Torino e Atalanta e pareggiando con la Roma in campionato, e venendo eliminato dal Como ai quarti di finale di Coppa Italia.

Ed è anche per questo che il Napoli vuole prevenire eventuali assalti estivi al proprio gioiello ed è pronta a blindarlo con un rinnovo di contratto. Il quotidiano riferisce come nelle scorse settimane l'agente del giocatore Colin Murdock si trovasse in città e avrebbe incontrato il direttore spostavo Giovanni Manna prima della gara contro la Roma. Tra le due parti la sintonia è totale ed è per questo che il futuro di McTominay dovrebbe essere ancora in Campania.

