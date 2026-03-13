Rosa Camuna a Bastoni? L'assessore Lucente: "Diamo a Kalulu il premio 'Cornuto e mazziato'"

Nella giornata di oggi è stata resa nota la candidatura di Alessandro Bastoni alla “Rosa Camuna”, la massima onorificenza della Regione Lombardia, istituita nel 1996, per l'atteggiamento "non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi", e immediatamente si sono scatenate le polemiche da parte di chi non è d'accordo, vista la motivazione.

Il difensore, secondo il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, ha saputo “riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità”, e il riferimento è alle scuse da parte dello stesso Bastoni per la simulazione fatta in Inter-Juventus che portò all'espulsione di Kalulu.

Tra i contrari alla candidatura c'è anche Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile e Presidente dello Juventus Club 'Amici del Pirellone Gianluca Vialli' di Regione Lombardia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: "Lungi da me fare polemica nei confronti di chi ha candidato Bastoni alla massima onorificenza della Lombardia. Tutto è lecito e possibile. Credo però che le scuse tardive del calciatore non rappresentino certamente un valore positivo né possano diventare un esempio di rispetto per il gioco, gli avversari e i tifosi, come ho letto nella motivazione dei proponenti.

Piuttosto - ha aggiunto -, per metterla sull'ironico, a questo punto credo che si possa proporre il povero Kalulu come vincitore morale del Premio 'Cornuto e mazziato': espulso per un fallo che non ha commesso e che in più deve vedere il protagonista della simulazione, appunto Bastoni, addirittura osannato e proposto per un premio di lealtà e correttezza…".