Il Napoli vuole evitare l'assalto dello United: accelerata sul rinnovo di McTominay

Il Napoli vuole blindare Scott McTominay. Per evitare la corte delle big d'Europa, per evitare il richiamo del passato, della Premier League, del Manchester United. Le grandi d'Inghilterra vorrebbero tanto accogliere lo scozzese ancora una volta nella Terra d'Albione. Perché l'esperienza al Maradona sta letteralmente facendo mangiare le mani ai Red Devils, il vero buco nero del talento del Vecchio Continente, ma pure alle altre formazioni britanniche. Nessuna di queste ha creduto nel ventinovenne di Lancaster, lo ha fatto invece la società campana.

E il rinnovo? Nessuna fretta, ma la voglia di riconoscere al giocatore un aumento di contratto con tanto d'estensione dell'accordo, sì. L'agente Colin Murdock è sbarcato così in città per iniziare i dialoghi con la dirigenza azzurra per un nuovo contratto che si sposti dalla scadenza attuale fissata per l'estate del 2028 a quella del 2030 con stipendio a crescere.

E il giocatore? Dentro cova sempre il sogno di chiudere al Manchester United, di smentire i Red Devils dimostrando loro che hanno preso una scelta sbagliata e senza chiudere le porte al ritorno. Non l'ha mai fatto, però in Italia è felice, sereno, non pensa all'addio. Anzi, l'incontro con l'entourage va nella direzione di un matrimonio destinato a proseguire ancora.