Scudetto andato? McTominay: "Continuiamo a lavorare, ma non so ancora se a Bergamo ci sarò"

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere dello Sport, il centrocampista Scott McTominay ha risposto anche a una domanda sullo scudetto: "Scudetto andato? Dobbiamo continuare a lavorare normalmente, senza parlare troppo del campionato. Prendiamo una partita alla volta e vedremo come finirà", le parole del leader del Napoli.

La conversazione si è spostata poi sulle sue condizioni fisiche e sul recupero in dubbio per la gara con l'Atalanta: "Non lo so ancora. Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice. Sto dando il massimo per esserci domenica. Come giocatore è dura arrivare al centro sportivo e non poterti allenare con i compagni. Voglio disperatamente giocare, ma deve essere sicuro del mio stato".

Infine, l'ex United è tornato sul suo sfogo in difesa della squadra partenopea per quanto riguarda il tema infortunati: "Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficoltà e con tanti infortuni è difficile per l’allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata".