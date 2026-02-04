Mercato finito, ma la Juve pensa già a giugno. Lazio, attesa Romagnoli: le top news delle 13

Alessio Romagnoli resta in attesa: il giorno della ripresa non è stato quello del ritorno in gruppo del centrale, deluso dal mancato trasferimento in Qatar. Il centrale della Lazio ha continuato a lavorare in solitaria e non si è riunito alla squadra, ieri in campo per la ripartenza degli allenamenti dopo le 48 ore di riposo concesse da Sarri. Il tecnico aspetta Alessio, ma l'assenza di ieri fa aumentare i dubbi almeno in vista della trasferta in casa della Juve, dove sarà sicuramente assente l'infortunato Zaccagni, fa sapere il Corriere dello Sport.

Il mercato d’inverno è alle spalle, ma la Juventus guarda già avanti: tra il rinnovo blindato di Yildiz e le scadenze delicate di McKennie e Vlahovic, la dirigenza deve muoversi velocemente. Per il talento turco è ormai pronto un prolungamento fino al 2031 con un ingaggio che salirà a 6 milioni di euro, mentre per lo statunitense, pedina fondamentale nello scacchiere di Spalletti, il dialogo è apertissimo per adeguare il contratto attuale da 2,5 milioni. In entrata, occhi puntati su Celik, in rotta con la Roma, e su Senesi, entrambi liberi a giugno a parametro zero.

Andrea Mancini, direttore sportivo della Sampdoria ha parlato alla stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco di quanto fatto durante il mercato di gennaio: "Per prima cosa vorrei ringraziare Fredberg, il presidente e la proprietà perché penso che abbiano dimostrato attaccamento alla Sampdoria facendo investimenti importanti. Io non la chiamerei rivoluzione. Ci siamo accorti in questi cinque mesi iniziali che la squadra aveva bisogno di aiuto. Crediamo di aver fatto un buon mercato, poi sarà il campo a parlare. Siamo soddisfatti ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Siamo intervenuti in maniera all'inizio anche celere e questo ci ha aiutato a guardare gli ultimi giorni con un po' più di tranquillità".