Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”

Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:12Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Danilo Caravello, decano degli agenti sportivi italiani, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'A Tutta C', per analizzare la sessione di calciomercato appena andata in archivio per le 59 formazioni di Lega Pro e non solo.

Com’è andata l'ultima giornata di mercato?
"Diciamo che è stata la classica giornata: tante operazioni si sbloccano magicamente, tanti scambi si concretizzano perché non c’è più tempo da perdere. È un po’ un nostro malcostume: si aspetta l’ultima ora sperando che il prezzo cali o che emergano opportunità. Il problema è che poi serve tempo per inserire i nuovi calciatori. In generale, i primi e gli ultimi giorni sono sempre i più intensi, soprattutto in una sessione invernale che è molto più ristretta e con molti meno calciatori in movimento. Alcune squadre provano ad aggiustare la rosa già nei primi giorni, mettendo a disposizione dell’allenatore nuove forze dopo le prime 3-4 partite di gennaio; altre invece arrivano all’ultimo giorno per cogliere le occasioni migliori al prezzo più conveniente".

A volte si sente parlare di trattative saltate per un soffio, magari per problemi burocratici. Ci aiuta a capire come funziona il processo? Quando c’è un accordo tra due società, quali sono i passaggi necessari per depositare correttamente il contratto?
"Sicuramente c’è la variazione di tesseramento, che va firmata dal calciatore e controfirmata da entrambi i club. Poi, se c’è una parte economica, serve un eventuale accordo in bollo con diritti, obblighi, contropartite, condizioni sospensive o risolutive: quell’accordo va compilato in tutte le sue parti e siglato dalle due società. Infine c’è l’accordo economico tra il calciatore e il club di destinazione. Se serve, va trovata anche un’intesa per una buonuscita o un incentivo all’esodo con il club di partenza. Sono tanti documenti che richiedono attenzione da tutte le parti. Con l’era digitale è tutto molto più veloce: si preparano i file, si caricano con un click e spesso è immediato. Il rovescio della medaglia è che se si arriva fuori tempo anche solo di pochi secondi o si commette un errore di compilazione – come credo sia successo in qualche caso recente – il sistema lo rileva subito e il trasferimento può essere invalidato o respinto. Una volta, quando si consegnava tutto a mano in Lega, il solo contratto del calciatore lo si poteva correggere o rifare il giorno dopo; oggi col digitale non c’è più margine di errore".

Tornando al mercato di Serie C: chi secondo lei si è mosso meglio in questo gennaio, considerando l’intera sessione e non solo l’ultimo giorno?
"Penso che quando le cose vanno bene, come per Benevento e Vicenza, chi tocca meno spesso fa anche meno danni. In gennaio si può cambiare tanto, ma non è detto che si cambi in meglio. Detto questo, ho visto un mercato frizzante da parte di Benevento, Catania, Salernitana, Vicenza – che ha fatto i correttivi giusti – e anche Arezzo. Non c’è società che stia lasciando intentato qualcosa per provare il salto di categoria. Negli ultimi giorni, nel Girone C ho notato movimenti importanti della Casertana e del Cosenza per rinforzare la rosa. Mi aspettavo forse qualcosina in più dal Brescia, ma capisco il ragionamento di molti presidenti: nel Girone C ci sono tre corazzate che si sono staccate; nel Girone A il Vicenza ha fatto il vuoto; nel Girone B l’Arezzo ha quasi chiuso i conti. Molti pensano: “Con questa rosa me la gioco per la salvezza o per i playoff, per la B diretta aspettiamo eventualmente l’estate e non ci dissanguiamo ora”".

A proposito dei gironi: il Vicenza sembra lanciatissimo…
"I tifosi del Vicenza possono fare tutti gli scongiuri possibili, ma con 16 punti di vantaggio a questo punto del girone di ritorno, dopo non aver mai perso, è difficile immaginare che qualcuno riesca a recuperarli. L’anno scorso avevano rimontato 13 punti al Padova, ma c’erano solo loro due in lotta. Quest’anno dietro si mangiano punti tra Brescia, Lecco, Inter Under 23, Cittadella che sta faticando… E poi c’è Fabio Gallo in panchina, che non perde in campionato da un anno e mezzo: un fenomeno per la categoria. I numeri non mentono: miglior difesa, buon attacco, una squadra che non perde è oggettivamente fortissima, al di là della forza delle avversarie".

Nel Girone C invece è tutto apertissimo…
"Esatto. Benevento e Catania sono vicinissimi, separati da tre punti. Nel Girone C puoi perdere punti con chiunque: il Catania ha perso col Sorrento, il Benevento ha fatto una rimonta storica sotto di due gol a fine primo tempo… È un girone in cui devi stare sempre con gli occhi aperti, difficilissimo".

Nel Girone B l’Arezzo ha un buon margine…
"Sì, poteva approfittarne di più nell’ultimo turno, ma avere 7 punti di vantaggio dopo il calo del Ravenna è comunque un ottimo bottino".

Articoli correlati
L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno... L'agente Caravello: "Il Catania ha fatto un grande mercato, le big non resteranno ferme"
Calcio italiano in crisi? Le proposte di Danilo Caravello per cambiare il sistema... Calcio italiano in crisi? Le proposte di Danilo Caravello per cambiare il sistema
Caravello: "L'estromissione del Rimini ha anticipato il mercato. Ravenna rivelazione"... Caravello: "L'estromissione del Rimini ha anticipato il mercato. Ravenna rivelazione"
Altre notizie Serie C
Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"... Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"
Potenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura UfficialePotenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura
Benevento, Melara: "A gennaio serviva solo puntellare la rosa. Siamo competitivi"... Benevento, Melara: "A gennaio serviva solo puntellare la rosa. Siamo competitivi"
Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone... TMW RadioCaravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Siracusa, reintegrato Giulio Frisenna. "Vi spiego cosa è accaduto negli ultimi giorni"... Siracusa, reintegrato Giulio Frisenna. "Vi spiego cosa è accaduto negli ultimi giorni"
Casertana, Degli Esposti: "Arrivati elementi importanti. Supereremo il momento difficile"... Casertana, Degli Esposti: "Arrivati elementi importanti. Supereremo il momento difficile"
Torres, ceduto Christian Biagetti in prestito semestrale al Follonica Gavorrano UfficialeTorres, ceduto Christian Biagetti in prestito semestrale al Follonica Gavorrano
Novara, Boveri sul mercato: "Non ci sembrava il caso di intervenire in maniera massiccia"... Novara, Boveri sul mercato: "Non ci sembrava il caso di intervenire in maniera massiccia"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan: Allegri non piange mai. Inter: il non mercato di gennaio e il peso del “rischio”. Juve: il tentativo per Icardi. Roma: le punture di Gasp. Atalanta: due cose sulla cessione di Lookman. E giù le mani da Nico Paz
3 Genoa, Diego Lopez ammette: "Trattenere Norton-Cuffy non è stato semplice"
4 Milan, Allegri: "Sì, è la miglior versione di Rabiot. Saelemaekers? Spero per il Pisa"
5 Inter e Milan hanno investito su due dei migliori giocatori della B per il futuro
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Immagine top news n.1 Il tifoso ferito ha perso due falangi. E non è lo stesso che ha lanciato il petardo ad Audero
Immagine top news n.2 Lazio, occhi già al mercato di giugno: prenotato Pedraza, ora la stretta per Diogo Leite
Immagine top news n.3 Che giocatore è Bryan Zaragoza? La Roma aspetta di vedere il suo Conceiçao
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: solo il Como meglio del Milan! In picchiata il Bologna...
Immagine top news n.5 Stato di forma: Inter prima, poi la Juventus. Che momento per Cagliari e Udinese!
Immagine top news n.6 Inter-Torino, le probabili formazioni: Bonny con Pio, Baroni presenta tanti nuovi arrivi
Immagine top news n.7 Allegri sorride, Italiano no. E Nkunku si prende una rivincita su chi lo voleva fuori dal Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ambrosini: "L'Inter ha l'urgenza di vincere lo Scudetto, il Milan no. Se arriva così al derby..."
Immagine news Serie A n.2 Svizzero di Setubal, un mancino tuttofare per Grosso: Sassuolo, chi è Ulisses Garcia
Immagine news Serie A n.3 Da Zaragoza in giù: tutti gli affari della Roma col Bayern. Il più costoso è una cessione
Immagine news Serie A n.4 Il caso dell'Inter è diverso dagli altri 4. E le parole di Marotta possono aver avuto un peso
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Basic per quanto aspetterà? Intanto Sarri continua a spingere per il rinnovo
Immagine news Serie A n.6 Roma, Pellegrini maestro delle elementari per un giorno: "Il gol più bello? Nel 3-0 alla Lazio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Fredberg: "Quest'estate è stata difficile, la risposta è stata questo mercato"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Dembele: "Modesto? Mi ricorda Juric. Hanno un modo simile di allenare"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Meroni: "Club che ha voglia di crescere. Bari? La Serie B non fa sconti"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Mirabelli sul mercato: "Accontentato Andreoletti in tutto. Grazie alla proprietà"
Immagine news Serie B n.5 Samp, Manfredi raggiunge quota 62. Sono il numero di giocatori acquistati in 3 anni
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Nagy ad un passo dal Ferencvaros. In entrata fatta per Hamse Shagaxle
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Miranda è come un nuovo acquisto. Candellari? Prospetto importante"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, rinnovo fino al giugno 2028 per Raul Alessandro Bura
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Melara: "A gennaio serviva solo puntellare la rosa. Siamo competitivi"
Immagine news Serie C n.4 Caravello: “Ultimo giorno di calciomercato caotico, Vicenza lanciatissimo e Girone C apertissimo”
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, reintegrato Giulio Frisenna. "Vi spiego cosa è accaduto negli ultimi giorni"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Degli Esposti: "Arrivati elementi importanti. Supereremo il momento difficile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.3 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano