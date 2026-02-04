Massolin scalza Bucchi: è lui la cessione più remunerativa nella storia del Modena

La cessione di Yanis Massolin all’Inter in questa finestra di mercato, con il centrocampista classe 2002 che resterà però in gialloblù fino a fine stagione, è già entrata nella storia del Modena. Quella del francese infatti rappresenta la cessione più remunerativa del club emiliano superando di un milione di euro quella di Cristian Bucchi al Napoli che risale ormai a venti anni fa. L’Inter ha infatti versato al momento 3,5 milioni di euro per il suo cartellino che in estate saliranno a cinque quando il giocatore si aggregherà ai nerazzurri superando dunque i quattro milioni incassati dal club partenopeo per il centravanti e anche i 3,5 che il Portsmouth spese per Diomansky Kamara nel 2004.

Ai piedi del podio si piazza invece l’ex capitano Antonio Palumbo, ceduto in estate al Palermo per 2,3 milioni di euro, seguito dal terzino Jacopo Balestri che passò nel 2004 alla Reggina per 1,5 milioni di euro, e da Paolo Azzi per il quale il Cagliari spese 1,17 milioni di euro. A chiudere la top ten quattro cessioni tutte da un milione di euro (o cifra equivalente in lire): Vedin Music al Torino, Marco Veronese al Chievo Verona, Stefano Sacchetti alla Sampdoria e Sergio Domini al Genoa.

Lo riferisce La Gazzetta di Modena sottolineando come il primato di Massolin potrebbe durare molto meno di quelli precedenti. La società della famiglia Rivetti ha infatti rifiutato negli ultimi giorni di mercato un’offerta del Wolfsburg da tre milioni per il difensore Bryant Nieling. L’olandese, assieme a Tonoli, Beyuku e Nador, potrebbe dunque essere il prossimo colpo in uscita e la prossima plusvalenza messa a segno dai Canarini.