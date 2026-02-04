Serie B, gli arbitri della 23ª giornata: Mariani per Frosinone-Venezia
Attraverso i propri canali ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
CARRARESE – SÜDTIROL
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Monaco – Grasso
IV Ufficiale: Galipò
VAR: Pairetto
AVAR: Fourneau
CATANZARO – REGGIANA
Arbitro: Perri
Assistenti: Votta – Colaianni
IV Ufficiale: Recchia
VAR: Giua
AVAR: Di Vuolo
CESENA – PESCARA
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Capaldo – Bitonti
IV Ufficiale: Turrini
VAR: Serra
AVAR: Fourneau
FROSINONE – VENEZIA
Arbitro: Mariani
Assistenti: Costanzo – Cavallina
IV Ufficiale: Allegretta
VAR: Meraviglia
AVAR: Nasca
JUVE STABIA – PADOVA
Arbitro: Zanotti
Assistenti: Cipressa – Pistarelli
IV Ufficiale: Aldi
VAR: Baroni
AVAR: Prenna
MANTOVA – BARI
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Garzelli – Catallo
IV Ufficiale: Mucera
VAR: Cosso
AVAR: Ghersini
MODENA – SAMPDORIA
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Belsanti – Pascarella
IV Ufficiale: Frasynyak
VAR: Santoro
AVAR: Gariglio
MONZA – AVELLINO
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Niedda – Pressato
IV Ufficiale: Andeng Tona Mbei
VAR: Di Paolo
AVAR: Volpi
PALERMO – EMPOLI
Arbitro: Tremolada
Assistenti: Mastrodonato – El Filali
IV Ufficiale: Pizzi
VAR: Maggioni
AVAR: Prontera
SPEZIA – VIRTUS ENTELLA
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Miniutti – Emmanuele
IV Ufficiale: Di Marco
VAR: Monaldi
AVAR: Paganessi
