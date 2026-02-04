Serie A, i migliori 5 italiani dopo 23 giornate: dominio Inter, Falcone l'intruso
Dominio Inter nella classifica dei migliori calciatori italiani di Serie A dopo 23 giornate. 4 giocatori su 5 sono nerazzurri con l'eccezione di Wladimiro Falcone del Lecce, al secondo posto alle spalle di Federico Dimarco. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Dimarco (Inter) 6.64 (21)
2. Falcone (Lecce) 6.46 (23)
3. Barella (Inter) 6.43 (22)
4. Esposito (Inter) 6.41 (16)
5. Bastoni (Inter) 6.40 (20)
