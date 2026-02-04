Inter-Torino, le probabili formazioni: Bonny con Pio, Baroni presenta tanti nuovi arrivi

Torna la Coppa Italia mandando in scena Inter-Torino, primo match valido per i quarti di finale. I nerazzurri vogliono proseguire nel loro ottimo momento di forma, i granata possono trovare nella coppa una competizione per dare un senso ad una stagione fin qui anonima. Chi vince, per conosce l’avversaria della semifinale dovrà attendere l’esito di Napoli-Como. Appuntamento alle ore 21.00 all’U-Power Stadium di Monza, dirige la sfida il Sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

COME ARRIVA L’INTER – Ampie rotazioni da parte di Chivu, che continua ad attingere a piene mani da tutta la rosa per affrontare al meglio ogni competizione. Nel suo ormai consolidato 3-5-2, chance tra i pali per Martinez. In difesa ritorno da primo minuto per Darmian e De Vrij, in un terzetto completato da Bisseck. Mkhitaryan farà il regista, con ai lati Frattesi e il giovane Bovo (che aveva esordito in stagione nel finale del match di coppa contro il Venezia). Sulle corsie esterne Diouf e Carlos Augusto, mentre in avanti il confermato Pio Esposito giocherà in coppia con Bonny.

COME ARRIVA IL TORINO – Anche Baroni opterà per il 3-5-2, che presenterà diversi giocatori arrivati nel corso del mercato di gennaio. Israel dovrebbe vincere il ballottaggio con Paleari tra i pali, mentre il trio difensivo dovrebbe prevedere il nuovo arrivato Marianucci come riferimento centrale. Ai suoi lati, spazio a Tameze e Coco. Novità dell’ultima sessione di mercato anche a centrocampo, con Prati a far compagnia a Ilkhan e Vlasic in una linea a 5 completata sulle fasce da Pedersen e Obrador. In attacco Adams, reduce dal gol vittoria contro il Lecce, e Kulenovic.