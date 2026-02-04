TMW Sebastiani e il ritorno di Insigne: "Ecco com'è nata l'idea. Con Verratti l'abbiamo tartassato"

“Dovevamo fare ‘qualcosina’ e invece abbiamo portato 8 nuovi calciatori e sono usciti 10 giocatori. Spero che i nuovi ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi. Riteniamo di aver rinforzato un gruppo che comunque avrebbe meritato molto di più”. Con queste parole il presidente del Pescara Daniele Sebastiani presenta in nuovi arrivati nel mercato di gennaio fra cui spiccano ben tre ex come Davide Bettalla, Gaston Brugman e Lorenzo Insigne.

“Insigne a Pescara, ma anche Brugman e Bettella perché c’è stata la volontà forte soprattutto dei ragazzi. Insigne ha dimostrato l’attaccamento che ha per la piazza. Poteva scegliere altro ma lui è venuto qui. - prosegue Sebastiani che svela anche com’è nata l’idea di riportare Il Magnifico - Sapete come è nata? Ho chiamato tramite un procuratore amico per proporgli il Santos. Lui invece ha detto ‘casomai vengo a Pescara’. Non me lo sono fatto dire più. Io e Verratti lo abbiamo tartassato".

Spazio infine anche al ritorno degli altri due ex e all’ultimo colpo di questo mercato: “Con Brugman invece sono bastate due telefonate. Bettella ci stava aspettando dietro la porta. Flavio Russo siamo riusciti a firmarlo a pochi minuti dalla fine”.