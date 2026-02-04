Serie A, i migliori giocatori dopo 23 giornate: Dimarco sempre in testa, poi Bremer e Rabiot
Non cambia il padrone della classifica della Top 20 di Serie A, arrivata alla 23ª giornata. In testa c'è sempre Federico Dimarco dell'Inter, tallonato da Gleison Bremer della Juventus e Adrien Rabiot del Milan. Inter che è di gran lunga la squadra più rappresentata con ben 8 giocatori, seguita dal Milan a 4.
1. Dimarco (Inter) 6.64 (21)
2. Bremer (Juventus) 6.63 (12)
3. Rabiot (Milan) 6.59 (16)
4. Pulisic (Milan) 6.53 (15)
5. Paz (Como) 6.48 (23)
6. Maignan (Milan) 6.48 (22)
7. Yildiz (Juventus) 6.48 (20)
8. Zielinski (Inter) 6.47 (15)
9. Falcone (Lecce) 6.46 (23)
10. Kempf (Como) 6.46 (14)
11. Martínez (Inter) 6.45 (22)
12. Modric (Milan) 6.45 (21)
13. Barella (Inter) 6.43 (22)
14. Esposito (Inter) 6.41 (16)
15. Çalhanoğlu (Inter) 6.41 (16)
16. Bastoni (Inter) 6.40 (20)
17. Carnesecchi (Atalanta) 6.35 (23)
18. Thuram (Inter) 6.35 (17)
19. Berardi (Sassuolo) 6.35 (13)
20. McTominay (Napoli) 6.34 (22)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.