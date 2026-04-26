Milan, Bartesaghi: "La Champions è un plus per noi, dobbiamo restare sul pezzo"
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Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del big match con la Juventus: "È stata una settimana importante, veniamo da una bella vittoria ma bisogna fare sempre meglio. Stasera c'è anche un plus che è la Champions, è il momento più importante della stagione. Non bisogna mollare, c'è da restare sul pezzo. Giocare una partita come Milan-Juventus fa sempre un certo effetto, soprattutto in questo stadio".
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