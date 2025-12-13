TMW Sassuolo, Carnevali: "Allegri uno dei migliori allenatori in assoluto. Milan grande squadra"

In vista della sfida di domani contro il Milan, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del tecnico rossonero Massimiliano Allegri: "Ha allenato il Sassuolo, e a Pavia era un mio giocatore quando ero direttore generale: c’è un legame particolare. È uno degli allenatori italiani migliori in assoluto. Giochiamo contro una squadra: già tornare a San Siro è un grande onore, siamo contenti e fiduciosi".

Si è ipotizzata una partnership più stretta Lega-Dazn.

“È un argomento che abbiamo iniziato a trattare, non l’abbiamo approfondito molto. Può essere interessante, ma va valutata da tutti i club: ci potrebbero essere anche dei contrasti”.

Leggi le dichiarazioni di Giovanni Carnevali