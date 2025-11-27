Milan, Allegri: "Leao ha caratteristiche per fare il centravanti. Jashari? Buon acquisto"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nella sua conferenza stampa di oggi, a due giorni dalla partita contro la Lazio, ha parlato anche di Rafael Leao e del nuovo ruolo che il portoghese sta ricoprendo in questa stagione: "Non è che io trasformo Leao... Ha delle caratteristiche per fare il centravanti, perché è forte fisicamente. È forte di testa dentro l'area. Si deve abituare ad attaccare più la porta. Poi sta cambiando perché è molto più dentro al gioco e quando c'è da fare il lavoro sporco. I grandi giocatori si differenziano dagli altri in questo: quando mettono la loro qualità al servizio della squadra".

Come vede Jashari?

"Come caratteristiche può giocare davanti alla difesa o nei due di metà campo a seconda di chi è il terzo. Poi ha carattere, ha voglia, è un buon acquisto. Ora lo abbiamo totalmente recuperato. Gli manca del minutaggio, dato che era già fermo da prima che venisse al Milan".