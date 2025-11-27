TMW Fiorentina in crisi, Ribalta: "Sono partiti male ma hanno una rosa molto forte"

La Fiorentina sta vivendo un momento di difficoltà, dato che si trova all'ultimo posto della classifica di Serie A dopo 12 giornate. Questa sera contro l'AEK in Conference League i viola proveranno a risollevarsi almeno in Europa e proprio la crisi della Fiorentina è stata uno dei temi nella chiacchierata esclusiva di TMW con Javier Ribalta, direttore sportivo dei greci.

Ha detto Ribalta, proiettandosi alla partita: "Vogliamo fare la nostra parte nella competizione, stasera avremo una sfida complicata, soprattutto per il momento che sta passando la Fiorentina. Loro hanno buoni giocatori, che per una ragione o per l'altra sono partiti male, ma parliamo di una rosa molto forte. Nessuno si poteva aspettare una partenza simile da parte loro, ne parlavo l'altro giorno col direttore Goretti, quanto sia inspiegabile vederli in certe posizioni vista la qualità che hanno".

A Goretti magari ha dato anche qualche consiglio per il futuro? Spiega Ribalta: "Lo stimo molto, si trova in questa situazione e deve affrontarla, non sono nessuno per dargli consigli. Lavorando già alla Fiorentina in precedenza, conosce sicuramente bene il club. Dispiace per un professionista come Pradè, sono cose che possono capitare: fai le cose pensando di far bene, ritrovandoti poi dentro situazioni inattese. Fa parte del calcio. Ora c'è un allenatore come Vanoli che ha fatto molto bene in questi ultimi anni".

