Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Milan, Allegri: "Modric riposa. Arbitri e Var? Più di tanto non si può fare"

Milan, Allegri: "Modric riposa. Arbitri e Var? Più di tanto non si può fare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:54Serie A
Antonello Gioia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 20esima giornata di Serie A e in programma domani alle 15:00 a Firenze.

14:30 | Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Oggi compleanno di Fofana.
"Gli abbiamo fatto gli auguri. Poi, per la partita di giovedì, ha fatto una buona prestazione ed è scivolato sul gol sbagliato, come altri giocatori: sono cose che capitano. Non bisogna guardarle. Bisogna guardare al valore del giocatore, è uno importante, ha fatto bene e tornerà a farlo".

Modric riposa? Fullkrug titolare?
"Nkunku è abile e arruolabile e ne ho quattro davanti: due titolari e due in panchina. Modric difficilmente giocherà, credo che verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato, giovedì non abbiamo speso troppe energie. Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute, la classifica non rispecchia il valore della squadra. Dispiace non aver vinto contro il Genoa, ma il punto risulterà importante".

La Fiorentina fa un po' più paura ora?
"La Fiorentina è una squadra di ottimo valore tecnico, ci sono alcune stagioni che si incartano ma loro ne stanno venendo fuori. Dobbiamo fare una bella partita per dare seguito ai risultati che stiamo facendo".

Tante polemiche arbitrali... Cosa si può fare per dare una mano agli arbitri?
"La squadra arbitrale italiana è buona. Non è facile arbitrare le partite, che sono veloci. Il Var sta aiutando molto, ma trovare un equilibrio, essendoci situazioni soggettive, è difficile, perché ognuno ha una opinione diverso. Torna il solito discorso: senza Var, decideva solo l'arbitro. Poi il problema, cioè la situazione di gioco, si è spostato dal campo alla sala di Lissone. Il Var ha risolto tanti episodi, ma più di tanto non può fare perché poi sulle cose soggettive è difficile arrivare alla perfezione. In matematica 2+2 fa 4, in italiano un tema può piacere o meno".

Cosa pensa dello scherzetto di Pavlovic?
"Sono cose che succedono: è anche il bello del calcio certe volte. Sono cose che se riguardi a distanza di tempo ti fanno anche sorridere".

Pioli aveva messo la Fiorentina tra le prime quattro in risposta ad una sua classifica...
"Io me la scordai proprio la Fiorentina, mi dispiacque, infatti poi dopo mi corressi".

De Rossi dice che si sarebbe aspettato un altro comportamento dal Milan...
"Non commento le sue parole. Lui è un allenatore giovane, ha grandi potenzialità per fare una bella carriera".

Quanto ti fa arrabbiare aver perso punti con le piccole?
"La Fiorentina come caratura tecnica non dovrebbe stare in quella posizione. Però il calcio è questo: se noi abbiamo questi punti, vuol dire che meritiamo questi punti. Abbiamo 39 punti, ce li meritiamo. Poi possiamo migliorare. Se con la Roma Dybala segnava e Maignan non parava... Abbiamo 39 punti, dobbiamo analizzare quelli che abbiamo e migliorare nella prestazione. Col Genoa bisognava migliorare negli ultimi 20 metri. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte".

Leao ha segnato nelle ultime due partite, ma non sta ancora al 100%.
"Leao sta meglio. Il secondo tempo col Genoa ha fatto meglio, si è mosso di più, ha scattato di più: deve trovare ancora la condizione ottimale. Il fatto che segni è importante perché è molto più sereno. Così si scorda delle robe che non servono per le partite di calcio e pensa che l'importante per la punta è fare gol".

Perché differenze tra primo e secondo tempo?
"In questo momento c'è un doppio volto, ma è una cosa che va migliorata. Anche a Cagliari avevamo approcciato male e poi siamo cresciuti. Ad inizio stagione abbiamo fatto il contrario".

Domani che giornata è?
"Il calcio è pieno di sorprese. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi: abbiamo un obiettivo di punti e per farli bisogna sommarli. Il punto di giovedì è vero che sono tre punti mancati, ma per ora ci consente di restare secondi in classifica. Per il quarto posto c'è da far fatica. Ci sono Inter, Napoli, Milan, Juventus, Roma e il Como attaccato: sei squadre, due rimarranno fuori. Dobbiamo restare uniti verso l'obiettivo".

Ricci o Jashari al posto di Modric?
"Sono due ottimi giocatori. Ricci ha giocato tanto, sono contento. Ora abbiamo una sola partita a settimana, quindi è difficile sostituire Modric. Jashari avrò un futuro roseo, Ricci è molto intelligente. Non so chi giocherà dei due. Magari entrambi...".

Puntare al quarto posto potrebbe voler dire accontentarsi?
"Lottare per quell'obiettivo lì significa rimanere aggrappati dentro le prime 4 fino alla fine. O una squadra si stacca di 20 punti o il campionato può essere aperto fino alla fine, questo non si sa. Noi dobbiamo stare dentro le prime 4 altrimenti perdiamo la realtà delle cose. Il Milan ha cambiato il 55% dei giocatori in rosa, abbiamo avuto infortuni. Vediamo le cose in maniera positiva. Bisogna rimanere con i piedi per terra, avere equilibrio. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi per aver pareggiato con il Genoa".

Saelemaekers in debito d'ossigeno?
"Athekame è entrato bene l'altro giorno, deve crescere, perché un conto è giocare 15 minuti, un altro è 90. Saelemaekers ha fatto tanto bene. Non è una questione fisica, perché lui vuol dare talmente tanto che ogni tanto va fuori ritmo".

È soddisfatto del percorso di crescita della squadra?
"La squadra non si deve ritenere allegriana, ma deve essere in grado di fare bene le due fasi".

Kean o Leao?
"Su Leao intendevo che all'interno della partita Leao sta maturando molto così diventa più concreto, si diverte di più a fare gol che a fare robe carine ma meno concrete. Sono due ragazzi straordinari, non so chi canta meglio, hanno potenzialità straordinarie con caratteristiche completamente diverse".

Domani pesa di più?
"No, non è che domani si decide la stagione. L'importante è dare continuità e star dentro l'obiettivo. Non scordiamoci che noi giocheremo tre partite in casa e sei trasferte e c'è un momento in cui bisogna stare calmi".

Fullkrug?
"Deciderò domani mattina chi gioca".

La tua frase ora è "Convincere che il Diavolo non esista?" come ne I soliti sospetti?
"È vero, perché la convinzione porta a fare molte cose".

Termina qui la conferenza.

Articoli correlati
Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Guardiola elogia Donnarumma: "Molto più bravo con i piedi di quanto si pensi" Guardiola elogia Donnarumma: "Molto più bravo con i piedi di quanto si pensi"
Altre notizie Serie A
Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David Probabili formazioniSerie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Inter, Chivu sul caos arbitri: "Ci siamo allenati anche ad accettare l'ingiustizia"... Inter, Chivu sul caos arbitri: "Ci siamo allenati anche ad accettare l'ingiustizia"
Napoli, Neres in netto miglioramento: oggi il provino decisivo per il big match con... Napoli, Neres in netto miglioramento: oggi il provino decisivo per il big match con l'Inter
Milan, Allegri: "Modric riposa. Arbitri e Var? Più di tanto non si può fare" Live TMWMilan, Allegri: "Modric riposa. Arbitri e Var? Più di tanto non si può fare"
Juventus, non solo Chiesa e Ferreira Carrasco: per la trequarti piace anche Thiago... Juventus, non solo Chiesa e Ferreira Carrasco: per la trequarti piace anche Thiago Almada
Torino, rivoluzione sul mercato: a centrocampo piace anche un teenager del Tottenham... Torino, rivoluzione sul mercato: a centrocampo piace anche un teenager del Tottenham
Genoa, De Rossi: "Essere 'provinciale' non è negativo. Mi piace rimanere aggrappato... Genoa, De Rossi: "Essere 'provinciale' non è negativo. Mi piace rimanere aggrappato ai 3 punti"
Inter, Chivu: "La partita può indirizzare la stagione, stimo molto Conte" Live TMWInter, Chivu: "La partita può indirizzare la stagione, stimo molto Conte"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Allegri senza Modric, Solomon verso l'esordio dal 1'
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Palladino conferma Krstovic, Baroni in emergenza
4 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.1 Balotelli: "Serie A addio. Se non ci fosse stato Vieira oggi sarei ancora al Genoa"
Immagine top news n.2 Un altro mondo: il Manchester City in 12 mesi ha speso circa 500 milioni per gli acquisti
Immagine top news n.3 Kenneth Taylor è il solo il terzo affare tra Ajax e Lazio in oltre 125 anni di storia
Immagine top news n.4 David mai in discussione per la Juve. E in estate per l'Atletico non era un'opzione
Immagine top news n.5 Arbitri, ma anche Raspadori: Lotito ne ha per tutti. Lazio scatenata: ecco Taylor
Immagine top news n.6 Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Immagine top news n.7 Fullkrug si presenta, dopo aver giocato: senza paura del 9 maledetto. Milan fiducioso su Maignan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Neres in netto miglioramento: oggi il provino decisivo per il big match con l'Inter
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri: "Modric riposa. Arbitri e Var? Più di tanto non si può fare"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, non solo Chiesa e Ferreira Carrasco: per la trequarti piace anche Thiago Almada
Immagine news Serie A n.4 Torino, rivoluzione sul mercato: a centrocampo piace anche un teenager del Tottenham
Immagine news Serie A n.5 Genoa, De Rossi: "Essere 'provinciale' non è negativo. Mi piace rimanere aggrappato ai 3 punti"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "La partita può indirizzare la stagione, stimo molto Conte"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Padova con identità chiara. Gomez? Lui fa un altro sport"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Bari, le formazioni ufficiali: Vivarini manda subito in campo Cistana
Immagine news Serie B n.3 Avellino-Sampdoria, le formazioni ufficiali: subito titolari i nuovi Sala e Brunori
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Venezia, le formazioni ufficiali: Dionigi sceglie Rozzio. Stroppa ritrova Busio
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Monza: le formazioni ufficiali: una novità in difesa da ambo le parti
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol-Spezia, le formazioni ufficiali: Donadoni manda subito in campo Radunovic
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, trittico di pretendenti per Bove: il club punta all'addio a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, fatta per l'arrivo dell'attaccante Francesco Pio Petito
Immagine news Serie C n.3 Ravenna, arriva Jonathan Italeng dall'Atalanta. Obbligo di riscatto in caso di Serie B
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, fatta per Niccolò Bagatti: arriva in prestito con diritto dalla Pro Patria
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, punta in arrivo: accordo triennale con Francesco Petito
Immagine news Serie C n.6 Monopoli, ceduto Orlando Viteritti al Guidonia: "Esplicita richiesta del calciatore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Sassuolo, Gasperini spinge sull'acceleratore
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Bologna, Italiano cerca la svolta ma Fabregas vola in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Giornata di amichevole per la Fiorentina Femminile. Che al 'Viola Park' va ko contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Femminile, Cappelletti: "Sfida che parla di uguaglianza e inclusione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)