Live TMW Milan, Allegri: "Preso gol nel nostro momento migliore. Testa al campionato"

Il Milan saluta la Coppa Italia: la Lazio passa ai quarti di finale grazie al gol di Zaccagni. In questi minuti, Massimiliano Allegri è atteso nella sala conferenze dello Stadio Olimpico per commentare il match con la stampa. Diretta testuale di TMW.

23.05 - A breve la conferenza stampa.

23.35 - Inizia la conferenza stampa.

Ti aspetta una gara del genere?

"Partita bloccata, chi segnava vinceva: era già successo sabato. Abbiamo giocato meglio oggi, ma a calcio conta chi vince. Sono stati bravi a cogliere l'episodio. Siamo arrabiati e dispiaciuti, ma domani è un altro giorno: dobbiamo continuare il cammino in campionato".

Cosa è mancato stasera?

"Nel primo tempo potevamo giocare più veloce tra le linee, ma si sono difesi bene. Nel secondo abbiamo avuto occasioni, siamo stati leggeri sul corner... nel nostro miglior momento abbiamo preso gol: dobbiamo migliorare".

Si ritiene soddisfatto di Jashari?

"Era in buona condizione e ha fatto una buona partita. Anche Estupinan. La cosa positiva è che stanno bene tutti, ma ci dispiace: ora però non dobbiamo deprimerci, non era semplice, ma prepariamo la gara col Torino".

Le serve un rinforzo in più in avanti?

"Non era semplice stasera, la Lazio concede poco. Normale che a Milano abbiamo avuto occasioni, ma con loro è sempre difficile: oggi ne abbiamo avute anche di più. Se concedi e nei dettagli sbagli, come stasera sul corner, perdi. Stasera abbiamo fatto bene, con un gol segnato il giudizio cambierebbe. Ora devo pensare alla prossima partita, ma spesso in pieno controllo facciamo qualche errore di troppo".

23.41 - Termina la conferenza stampa.