Salva Ferrer: "Ritirarsi non è stato facile, ma non ce la facevo più. Sarò sempre spezzino"

“All’inizio non credevo che avrei preso questa decisione, ho sempre pensato che ce l’avrei fatta, ma non era così. Spingevo anche quando il corpo mi diceva altro, ma ora mi sento tranquillo e mi sono tolto una grande pressione anche se è stato davvero difficile”. L’ex difensore Salva Ferrer parla così del suo ritiro precoce dal calcio giocato a seguito della scoperta di avere il linfoma di Hodgkin e delle successive cure per sconfiggerlo: “Ringrazio prima di tutto la vita e la medicina, non è una cosa semplice sconfiggere questo linfoma, ma oggi gioisco della salute e di avere la mia vita”.

Ora lo spagnolo classe ‘98 è entrato nella Haal of Fame dello Spezia, dove ha militato dal 2019 al 2025 – con una breve parentesi all’Apollon Limassol – conquistando anche una promozione in Serie A, e intervistato da La Nazione è tornato anche sul suo rapporto con la piazza ligure: “Quando sono tornato allo stadio ho sentito un affetto enorme da parte di tutti. Non avrei potuto immaginare niente di più bello”.

“Mi sento spezzino e non cambierà mai, ho sempre voglia di tornare a salutare gli amici e la gente. - conclude Ferrer - L’immagine che ho dentro è il giro in pullman dopo la finale del 2020, un’estasi totale, avevamo fatto qualcosa di straordinario“.