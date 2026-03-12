Torino, finale di stagione decisivo anche per il futuro di D'Aversa. Con Juric sullo sfondo

Le ultime 10 giornate saranno importanti per diversi motivi, per il Torino di Urbano Cairo. Per prima cosa Zapata e compagni devono trovare punti buoni per una corsa salvezza tranquilla e senza affanni. Poi ci sarà da capire quale potrà essere la direzione futura della squadra attualmente in mano a Roberto D'Aversa.

Il tecnico ha iniziato bene il suo viaggio in granata con il successo sulla Lazio e la sconfitta in extremis contro il Napoli e, secondo Tuttosport, se da qui al termine del campionato dovesse portare a casa un numero importanti di punti, indicativamente fra i 15 ed i 18, si guadagnerebbe anche la possibilità di un prolungamento rispetto all'attuale contratto in scadenza al termine della stagione in corso.

Una possibilità che le parti si sono date legando il tutto ai risultati del campo, con sullo sfondo ancora una volta Ivan Juric: il tecnico croato, fermo dopo l'esonero dall'Atalanta, per il quotidiano ha già una sorta di parola col presidente Cairo in ottica futura, ma come detto molto dipenderà dal finale di questo campionato. Con D'Aversa che ha tutta l'intenzione di giocarsi le proprie carte, col bonus del derby con la Juventus all'ultima giornata che potrebbe dare un'ulteriore indicazione in merito.