Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Cesena, Mignani deve salvare la panchina. E i play off

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Cesena

La squadra di Michele Mignani è in caduta dopo quattro sconfitte nelle ultime sei gare che hanno messo a rischio l’ottavo posto ora insidiato da vicino dal SudTirol. Il tecnico inoltre si gioca già sabato la panchina: senza vittoria infatti il suo destino appare segnato con il tecnico della Primavera Campedelli pronto a subentrare. Le condizioni per affrontare questo terzetto di gare ravvicinate non sono le migliori, ma potrebbero rappresentare anche uno stimolo per svoltare la stagione.

Calendario

Saranno due gli scontri diretti, entrambi da giocare in casa, contro il Frosinone e il Catanzaro: sfide che diranno molto sulle prospettive dei bianconeri con in mezzo la trasferta a Mantova contro una squadra in piena lotta per la salvezza che sa di non poter sbagliare. Innanzitutto il Cesena deve porre fine all’emorragia di risultati e ritrovare quella vittoria che manca da inizio febbraio e di conseguenza tenere a distanza le rivali per l’obiettivo stagionale: ovvero un posto nei play off.

Cesena-Frosinone: 14/03 ore 15:00

Mantova-Cesena: 17/03 ore 20:00

Cesena-Catanzaro: 21/03 ore 15:00