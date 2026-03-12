Damascelli: "Dai 6 gol del PSV a quelli del Bayern: spariti dall'Europa in 141 giorni, e dal mondo..."

"21 ottobre PSV-Napoli 6-2, 10 marzo Atalanta-Bayern Monaco 1-6. Dopo 141 giorni nulla è cambiato". Inizia così un lungo editoriale a firma del giornalista Tony Damascelli pubblicato su Il Giornale, che sottolinea il disastro europeo delle squadre italiane in questa stagione: "I numeri non sono aridi, testimoniano la modestia del football espresso dalle nostre squadre".

Una crisi che, per il giornalista, potrebbe avere ripercussioni anche sulla Nazionale, che tra due settimane proprio a Bergamo si giocherà l'importantissima semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord: "La domanda che sorge spontanea è: quanto vale l'Italia di Gattuso? Di certo più forte dei ragazzi di Belfast ma non era lo stesso contro macedoni e svedesi? I risultati delle quattro coppa sono il manifesto di una involuzione che non esclude i vertici federali e di lega la cui cifra internazionale è in linea con tale modestia. I conti economici la confermano, quelli tecnici la smascherano".

E ancora sulla debacle delle italiane in Champions: "Napoli-Inter-Juventus-Atalanta hanno realizzato 60 gol subendone 63, avvilenti le disfatte di Conte, trentesimo in classifica europea, di Palladino, a ventuno punti di ritardo in serie A, uguale umiliazione per Spalletti, ancora incerto tra quarto e sesto posto, sull'Inter di Chivu poche parole, ha pensato di vincere per eredità ma la scuola norvegese aveva già dato dispiaceri agli azzurri e in campionato, pur concedendo 6 punti al Milan, nei due derby, lo tiene distante 7 punti, ribadendo la mediocrità generale. Tutto questo dovrebbe fare riflettere chi continua a vendere le pentole spacciandole per articoli preziosi".