Tre gare in sette giorni in Serie B: l'Empoli di Caserta subito a uno snodo cruciale

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva l’Empoli

Una crisi lunghissima quella affrontata dalla squadra toscana che ha vinto una sola volta in questo 2026, raccogliendo solo quattro punti da quando è iniziato il girone di ritorno. Prestazioni e numeri da retrocessione tanto che ora è necessario guardarsi bene le palle per evitare la seconda retrocessione di fila. Per questo la società ha deciso per un nuovo cambio in panchina chiamando Fabio Caserta al posto di Alessio Dionisi. Il nuovo allenatore dovrà subito incidere perché di fronte c’è un calendario fitto di scontri diretti.

Calendario

Tre scontri diretti in una settimana, di cui due in casa, per mettere al sicuro la permanenza in Serie B o sprofondare. È uno snodo decisivo della stagione per l’Empoli che aprirà le danze in casa contro un Mantova che ha appena un punto meno in classifica e attualmente disputerebbe i play out. Nell’infrasettimanale si andrà invece in casa dello Spezia, attualmente diciassettesimo, per poi chiudere in casa contro il fanalino di coda Pescara. Un vero e proprio tour de force da non fallire per il neo tecnico azzurro.

Empoli-Mantova: 14/03 ore 15:00

Spezia-Empoli: 17/03 ore 20:00

Empoli-Pescara: 22/03 ore 15:00