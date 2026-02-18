Inter, sorride Esposito: a Bodo segna un gol (quasi) storico, è dietro solo a Martins

Nel gelo norvegese c’è spazio anche per una nota luminosa in casa Inter. A Bodø, nel match di Champions League, è Francesco Pio Esposito a rimettere momentaneamente in equilibrio la gara contro il Bodø/Glimt. Su un cross dalla destra nasce un rimpallo in area, il più rapido è l’ex Spezia che si avventa sul pallone e lo gira in rete con grande istinto per l’1-1.

Un gol inizialmente accompagnato da qualche dubbio per un possibile tocco di mano, ma dopo il check al VAR l’arbitro Daniel Siebert ha convalidato la rete. Per Esposito si tratta di un traguardo significativo: come riportato dagli esperti di Opta, a 20 anni e 235 giorni è il secondo marcatore più giovane dell’Inter nella fase a eliminazione diretta della Champions, alle spalle del solo Obafemi Martins.

La sua rete, però, resta un lampo isolato. Nella ripresa l’Inter si disunisce e subisce la crescita dei norvegesi, finendo per cedere 3-1. Una serata amara nel risultato, ma che conferma il talento e il futuro di Pio Esposito.