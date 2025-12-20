Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, in difesa oltre a Disasi si segue anche Sule: e per fine gennaio si studia un colpo

Milan, in difesa oltre a Disasi si segue anche Sule: e per fine gennaio si studia un colpoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:38Serie A
Andrea Piras

Svanita l'opportunità Supercoppa Italiana, il Milan si "consola" con il mercato. La società rossonera è alla ricerca di nuovi profili da affidare a mister Massimiliano Allegri per affrontare la seconda parte di stagione. Diverse sono le piste aperte specialmente per il reparto offensivo con Niclas Fullkrug che è l'indiziato numero uno per rinforzare l'attacco. Lo stesso giocatore del West Ham, impiegato pochissimo in Premier League, potrebbe arrivare presto in Italia con la trattativa che potrebbe chiudersi nella giornata di lunedì.

Sule oltre a Disasi
Per un Niclas che arriva, un altro potrebbe essere messo nel mirino. Anche se lui nel nome ha la "K". Si tratta di Niklas Sule. Il calciatore classe 1995 sarebbe un ottimo rinforzo in difesa e, visto il poco impiego nel Borussia Dortmund, potrebbe fare il caso della squadra di Allegri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport; il giocatore sarebbe un'idea insieme a Disasi.

Zirkzee per fine gennaio?
E tornando nuovamente all'attacco, si legge sempre sulla rosea, non sarebbe affatto da accantonare anche l'ipotesi Joshua ZIrkzee nonostante sia praticamente fatta per Fullkrug. L’ex Bologna potrebbe essere un’idea per fine gennaio così come non sarebbe da escludere una partenza in avanti anche se le voci su Nkunku non trovano riscontri concreti.

Articoli correlati
Fuori dalla Supercoppa? Il Milan si consola subito (e non per il ko dell'Inter) Fuori dalla Supercoppa? Il Milan si consola subito (e non per il ko dell'Inter)
Milan, prosegue la trattativa col West Ham per Fullkrug: i rossoneri si faranno carico... Milan, prosegue la trattativa col West Ham per Fullkrug: i rossoneri si faranno carico dello stipendio
Milan, Fullkrug più vicino: può arrivare il 2 gennaio. Ma salterà la trasferta di... Milan, Fullkrug più vicino: può arrivare il 2 gennaio. Ma salterà la trasferta di Cagliari
Altre notizie Serie A
Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini... Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Marco Motta: "Roma favorita sulla Juventus. Spalletti mago, Gasperini rivoluzionario"... Marco Motta: "Roma favorita sulla Juventus. Spalletti mago, Gasperini rivoluzionario"
Bologna, infortunio alla spalla per Bernardeschi: esami strumentali fissati per oggi... Bologna, infortunio alla spalla per Bernardeschi: esami strumentali fissati per oggi
Theo e il Como, com'è andata veramente? Ci sono due versioni che non coincidono Theo e il Como, com'è andata veramente? Ci sono due versioni che non coincidono
Bologna-Inter, la moviola del Corriere dello Sport: "Disastro Chiffi, lo salva il... Bologna-Inter, la moviola del Corriere dello Sport: "Disastro Chiffi, lo salva il Var"
Tonetto: "Un trauma le prime parole con Spalletti. Juventus-Roma? Per me vince Gasperini"... Tonetto: "Un trauma le prime parole con Spalletti. Juventus-Roma? Per me vince Gasperini"
Milik con la Juve 574 giorni dopo? Nel Torino c'è chi vive un calvario ancora più... Milik con la Juve 574 giorni dopo? Nel Torino c'è chi vive un calvario ancora più lungo
Bologna in finale, Polverosi: "Hanno vinto le idee, Italiano top nelle partite secche"... Bologna in finale, Polverosi: "Hanno vinto le idee, Italiano top nelle partite secche"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
1 Fiorentina-Udinese, le probabili formazioni: Vanoli cambia. Gara da ex per Zaniolo
2 Juventus-Roma, le probabili formazioni: David titolare. Dubbio Dybala-Ferguson
3 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
4 Genoa-Atalanta, le probabili formazioni: Lookman out, chance per Maldini dal 1'
5 Inter fuori ai rigori, perché Esposito e Calhanoglu non sono entrati? La spiegazione di Chivu
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 16ª giornata LIVE: Spalletti sceglie David dal 1'. Fiorentina con il 4-4-2
Immagine top news n.1 Le verità di Theo: "Al Milan dopo Maldini cambiato tutto in peggio. Mai spinto per la cessione"
Immagine top news n.2 "Milik tornerà". L'ultima tre tecnici fa (non Allegri), di quella Juve quasi tutti andati via
Immagine top news n.3 All-in di Massara: chi sono i due grandi obiettivi della Roma per l'attacco
Immagine top news n.4 Fuori dalla Supercoppa? Il Milan si consola subito (e non per il ko dell'Inter)
Immagine top news n.5 Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan
Immagine top news n.6 Juventus, Spalletti chiede continuità e rilancia Bremer e Openda contro la Roma
Immagine top news n.7 L'Inter si lecca le ferite dopo aver giocato bene a Riyadh: la ricetta anti-depressione di Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.2 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.3 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
Immagine news podcast n.4 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.2 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Fabio Lucioni: “Benevento ha qualcosa in più. Vicenza avanti, ma nulla è deciso”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marco Motta: "Roma favorita sulla Juventus. Spalletti mago, Gasperini rivoluzionario"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, infortunio alla spalla per Bernardeschi: esami strumentali fissati per oggi
Immagine news Serie A n.3 Theo e il Como, com'è andata veramente? Ci sono due versioni che non coincidono
Immagine news Serie A n.4 Bologna-Inter, la moviola del Corriere dello Sport: "Disastro Chiffi, lo salva il Var"
Immagine news Serie A n.5 Tonetto: "Un trauma le prime parole con Spalletti. Juventus-Roma? Per me vince Gasperini"
Immagine news Serie A n.6 Milik con la Juve 574 giorni dopo? Nel Torino c'è chi vive un calvario ancora più lungo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Mané: "Sono molto contento per l’esordio, anche se non è andato come speravo"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Cerofolini: "Siamo i primi ad essere arrabbiati e frustrati. Dobbiamo restare uniti"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 17ª giornata: oggi in campo tutte le big del torneo. Il programma completo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Pescara-Reggiana: squadre rimaneggiate a caccia di riscatto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Avellino-Palermo: una sfida per due squadre a caccia di continuità
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Sampdoria: sfida salvezza all’Euganeo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Coppitelli: "Vorrei disputare un girone di ritorno emozionante come quello d'andata"
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Floro Flores: "Ci sono ragazzi che chiedono di giocare di più, giusto accontentarli"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Pelligra: "A gennaio rinforzi mirati. FVS? Ecco la mia proposta"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 19ª giornata: Arezzo in campo per il primato. Il programma completo dei match
Immagine news Serie C n.5 Pro Patria, Bolzoni alla vigilia del Renate: “Settimana positiva, ora servono risposte sul campo”
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Banchieri: "Per noi centrare la salvezza è come vincere il campionato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Roma, la corsa Champions passa dallo Stadium
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Cremonese: Sarri in emergenza, Nicola sogna il sorpasso
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: saranno due le gare di oggi
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Cincotta: "Siamo in un grande momento. Vogliamo toglierci una soddisfazione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, blindata un'altra giovane. Verrini firma fino al 2028: "Lo sognavo fin da piccola"
Immagine news Calcio femminile n.5 Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg, Kellermann: "Con la Juve sarà una sfida alla pari. La affrontiamo con fiducia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?