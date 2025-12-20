Milan, in difesa oltre a Disasi si segue anche Sule: e per fine gennaio si studia un colpo

Svanita l'opportunità Supercoppa Italiana, il Milan si "consola" con il mercato. La società rossonera è alla ricerca di nuovi profili da affidare a mister Massimiliano Allegri per affrontare la seconda parte di stagione. Diverse sono le piste aperte specialmente per il reparto offensivo con Niclas Fullkrug che è l'indiziato numero uno per rinforzare l'attacco. Lo stesso giocatore del West Ham, impiegato pochissimo in Premier League, potrebbe arrivare presto in Italia con la trattativa che potrebbe chiudersi nella giornata di lunedì.

Sule oltre a Disasi

Per un Niclas che arriva, un altro potrebbe essere messo nel mirino. Anche se lui nel nome ha la "K". Si tratta di Niklas Sule. Il calciatore classe 1995 sarebbe un ottimo rinforzo in difesa e, visto il poco impiego nel Borussia Dortmund, potrebbe fare il caso della squadra di Allegri. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport; il giocatore sarebbe un'idea insieme a Disasi.

Zirkzee per fine gennaio?

E tornando nuovamente all'attacco, si legge sempre sulla rosea, non sarebbe affatto da accantonare anche l'ipotesi Joshua ZIrkzee nonostante sia praticamente fatta per Fullkrug. L’ex Bologna potrebbe essere un’idea per fine gennaio così come non sarebbe da escludere una partenza in avanti anche se le voci su Nkunku non trovano riscontri concreti.