Tether prova ad acquistare la Juventus. Abodi: "Non sono preoccupato, Elkann non vende"

© foto di Mario Giglio/TuttoPalermo.net
Simone Bernabei
Oggi alle 19:00Serie A
Simone Bernabei
fonte Marco Campanella

A margine dell'intervento sul palco di Atreju, manifestazione politica promossa da Fratelli d'Italia, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato ai cronisti presenti. Queste le parole raccolte da TMW:

Torniamo sulla polemica fra Mario Hermoso e Folorunsho... Servono pene esemplari?
"Servono le pene, non dico esemplari, solo pene. Si tratta di interpretazioni del regolamento, per me se sono così esplicite non possono passare inosservate. Non ho fatto riferimenti perché non mi va di fare nomi, ma l'eduicazione in campo è una cosa fondamentale e in questa occasione come in altre mi sembra sia mancata".

La questione stadi di Roma e Lazio?
"C'è una competizione che guarda agli Europei 2032, il tempo è scandito dalla UEFA e la Federazione dovrà adottarlo. Noi cercheremo di dare supporto, lo stiamo facendo col Commissario Massimo Sessa che sta già lavorando anche se sarà ufficializzato nel ruolo la settimana prossima, così come lavoriamo col Ministero dell'economia, i cui investimenti accompagneranno 3,5 miliardi di investimenti privati. Questi devono trovare degli strumenti che consentano di velocizzare i tempi, altrimenti poi la UEFA prenderà decisioni diverse".

Proprietà straniere nel calcio italiano… E' preoccupato per la situazione della Juventus con Tether?
"Non sono preoccupato perché Elkann ha detto che non è in vendita. Da una parte c'è un'offerta, domandare è lecito e rispondere è cortesia".

