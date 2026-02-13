Milan, dall'Inghilterra: più di un club in Premier League ha sondato l'entourage di Pulisic

Quale futuro per Christian Pulisic? Secondo indiscrezioni raccolte dai colleghi britannici di Team Talk, l’ipotesi di un ritorno in Premier League non è solo concreta, ma sempre più calda, alimentata dal crescente interesse dei club inglesi e da una situazione contrattuale che al Milan procede a rilento.

L’esterno statunitense ha ancora 18 mesi di contratto, con un’opzione per un’ulteriore stagione in mano al club. Nonostante l’impatto devastante dal suo arrivo nel 2023 – doppia cifra di gol in ogni stagione, 20 reti nelle prime due e numeri complessivi (gol+assist) al vertice della Serie A negli ultimi due anni e mezzo – i colloqui per il rinnovo non hanno preso slancio per il momento. Anche con l’avvento di Massimiliano Allegri in panchina il peso di Pulisic non è diminuito, anzi è rimasto il leader tecnico della squadra.

Il Milan ribadisce l’intenzione di sedersi al tavolo, ma senza fretta: dopo il nuovo accordo per Mike Maignan, la linea è attendista, una postura che ricorda la gestione del caso Rafael Leão (scadenza 2028). Dal canto suo - prosegue il portale inglese - la squadra di Pulisic ha avvisato che valuterà il mercato.

Qui entra in scena il Tottenham, oggi la pretendente più convinta: gli Spurs vedono in Pulisic un profilo pronto, versatile e decisivo. Contatti esplorativi ci sono stati anche con Arsenal, Liverpool e Manchester United, ma in Inghilterra danno il Tottenham in pole. Pesa, inoltre, il rapporto costruito con Mauricio Pochettino, possibile ritorno a Londra e già ct degli USA. Con il Mondiale in casa alle porte, l’estate si avvicina come un bivio: se il Milan non accelera, la Premier è pronta ad affondare.