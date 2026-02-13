Milan, Pulisic pronto al rientro. Intanto il club è propenso ad esercitare l'opzione per il rinnovo

Christian Pulisic è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri per la partita di questa sera contro il Pisa. L’attaccante americano ha smaltito, definitivamente, la borsite che gli causava noie e che lo ha costretto a saltare la vittoriosa trasferta di Bologna. Ed è lui stesso a darne conferma in un’intervista rilasciata ad Access Hollywood ieri, in cui ha svelato di sentirsi molto meglio.

Tuttosport sottolinea che negli ultimi giorni, si è fatto un gran parlare del rinnovo di contratto dell'americano con i rossoneri, con il Milan che molto probabilmente eserciterà l’estensione a suo favore per portare la scadenza al 30 giugno 2028, ma i dialoghi sono aperti.

Ieri l'americano ha svelato anche diverse tradizioni che ha dovuto imparare per vivere in Italia: “Non so dirti il perché ma è vietato bere il cappuccino dopo le 11 di mattino, devi chiederlo agli italiani (ride, ndr). Non ha senso per me. Non sono un grande bevitore di caffè quindi per me non è un problema, però effettivamente non gradiscono quando metti il latte nel caffè dopo una certa ora. Ci sono state un sacco di “tradizioni” italiane che ho dovuto imparare. Un esempio? Non tagliare gli spaghetti con il coltello e andrà tutto bene”.