Milan, Disasi valutato e poi scartato. L'Atletico Madrid ha chiuso al prestito di Gimenez

Axel Disasi è finito davvero in orbita Milan nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero ha ponderato la decisione se affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del difensore francese classe '98, per poi scegliere di abbandonare la pista. Questo anche perché il giocatore è stato fermo nel Chelsea e in Serie A avrebbe avuto bisogno di un periodo di adattamento per migliorare la condizione e solo dopo un certo periodo essere a disposizione di Allegri.

Secondo il quotidiano romano, Disasi aveva congelato anche l’offerta del West Ham per aspettare il Diavolo, dando priorità alla chiamata dei rossoneri, ma alla fine il club di via Aldo Rossi ha scartato l'ipotesi. Un arrivo dell'ultima ora in difesa però sembra più che complicato, a meno di una spesa cospicua per smuovere qualcuno dal proprio club di appartenenza. Nel frattempo è emerso un retroscena su Josè Maria Gimenez.

Il Milan nelle ultime 48 ore avrebbe tentato il blitz per il difensore di 31 anni uruguaiano, ma l'Atletico Madrid non ha garantito l'apertura al prestito richiesto dai rossoneri. Gimenez non ha avuto un minutaggio cospicuo, giusto 8 presenze nella Liga e 4 in Champions League, perciò avrebbe anche dato disponibilità al trasferimento. Nei mesi scorsi invece c'era stato un avvicinamento con il grande ex Thiago Silva, merito del rapporto con Zlatan Ibrahimovic, con il nulla di fatto e l'approdo conseguente del colosso brasiliano al Porto di Farioli.