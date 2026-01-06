Milan e Maignan mai così vicini al rinnovo del contratto: ecco la proposta rossonera
Il Milan e Mike Maignan non sono mai stati così vicini al rinnovo del contratto. Gli aggiornamenti sulla trattativa per il prolungamento del portiere francese arrivano da Sky Sport, che fa sapere di un netto riavvicinamento tra le parti.
In particolare, il club rossonero avrebbe messo sul piatto un contratto fino al 2031, con ingaggio da 5,7 milioni di euro a stagione, che farebbe di Maignan il giocatore più pagato nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.
Non c’è una vera e propria deadline, ma il Milan aspetterebbe la risposta di Maignan nei giro di una decina di giorni. Dal 1° gennaio il portiere transalpino, in scadenza con il Diavolo a fine stagione, può firmare un pre-contratto con altri club per un eventuale trasferimento a parametro zero.