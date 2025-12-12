Palermo-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Pafundi-Coda dal 1' per l'attacco blucerchiato

Si alza questa sera il sipario sulla 16ª giornata del campionato di Serie B, che vedrà l'apertura al 'Renzo Barbera' di Palermo, dove si affronteranno i padroni di casa del Palermo e una Sampdoria in perenne ricerca di riscatto.

Proprio per l'occasione, e nel tentativo di dare seguito alla vittoria contro la Carrarese, i blucerchiati hanno affidato l'attacco al duo Pafundi-Coda, con Cherubini in panchina a margine di una settimana dove si è allenato solo ieri. Sul versante opposto, Palumbo-Le Douaron a supportare il capocannoniere rosanero e della categoria Pohjanpalo.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Benedetti, Ioannou; Pafundi, Coda. All.: Gregucci-Foti.

Intanto, ricordiamo anche quello che è il programma completo di suddetto turno, con anche la classifica aggiornata dopo 15 giornate:

SERIE B, 16ª GIORNATA

Venerdì 12 dicembre 2025

Ore 20.30 - Palermo-Sampdoria

Sabato 13 dicembre

Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli

Ore 15.00 - Reggiana - Padova

Ore 15.00 - Spezia – Modena

Ore 15.00 - Südtirol - Bari

Ore 15.00 - Venezia – Monza

Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino

Ore 19.30 - Cesena-Mantova

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone