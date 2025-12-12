Palermo-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Pafundi-Coda dal 1' per l'attacco blucerchiato
Si alza questa sera il sipario sulla 16ª giornata del campionato di Serie B, che vedrà l'apertura al 'Renzo Barbera' di Palermo, dove si affronteranno i padroni di casa del Palermo e una Sampdoria in perenne ricerca di riscatto.
Proprio per l'occasione, e nel tentativo di dare seguito alla vittoria contro la Carrarese, i blucerchiati hanno affidato l'attacco al duo Pafundi-Coda, con Cherubini in panchina a margine di una settimana dove si è allenato solo ieri. Sul versante opposto, Palumbo-Le Douaron a supportare il capocannoniere rosanero e della categoria Pohjanpalo.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi
SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Venuti, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Benedetti, Ioannou; Pafundi, Coda. All.: Gregucci-Foti.
Intanto, ricordiamo anche quello che è il programma completo di suddetto turno, con anche la classifica aggiornata dopo 15 giornate:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre 2025
Ore 20.30 - Palermo-Sampdoria
Sabato 13 dicembre
Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15.00 - Reggiana - Padova
Ore 15.00 - Spezia – Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Bari
Ore 15.00 - Venezia – Monza
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Monza 31
Frosinone 31
Cesena 27
Palermo 26
Venezia 26
Modena 26
Catanzaro 22
Reggiana 20
Empoli 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Bari 15
Mantova 14
Südtirol 14
Spezia 14
Sampdoria 13
Pescara 10