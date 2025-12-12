Marocchino consiglia la Juve e i bianconeri: "A Bologna seguite la strada della Cremonese"

L'ex calciatore bianconero Domenico Marocchino ha analizzato il delicato impegno della Juventus sul campo del Bologna, sfida chiave del prossimo turno di Serie A. "Mi spiace per il Bologna, a cui auguro il meglio perché è una bellissima realtà in una bellissima città, ma la Juventus domenica ha assolutamente bisogno dei tre punti", ha dichiarato a Radio Bianconera, sottolineando l’urgenza di una risposta immediata da parte della squadra allenata da mister Luciano Spalletti.

L’ostacolo, però, è tutt’altro che semplice. Il Bologna di Italiano arriva da una vittoria europea e sta mostrando una solidità superiore rispetto a quella juventina: "Non sarà facile, perché il Bologna è una squadra compatta e in fiducia", ha proseguito Marocchino.

Secondo l’ex centrocampista, la chiave del match sarà l’approccio tattico delle due formazioni in campo: "Bisogna giocare con pazienza e provare a dare fastidio ai rossoblù, andando in profondità velocemente quando se ne presenta l’occasione". Un’indicazione chiara è arrivata anche per il tecnico della Vecchia Signora: "Spalletti dovrà seguire, almeno in parte, la strada tracciata dalla Cremonese, che contro i rossoblù è riuscita a strappare il successo".