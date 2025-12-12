TMW News L'Inter verso un mercato ponderato. Roma, Viola e Bologna, giovedì europeo top

Sarà un mercato di scelte oculate e soprattutto poche spese, quello che farà l'Inter nel mese di gennaio. Il diktat l'ha ribadito nelle scorse ore il presidente Marotta, specificando che non prevedrà operazioni rilevanti. Spazio poi, nel TMW News odierno, al giovedì di en plein del nostro calcio in Europa, con le vittorie di Roma, Bologna e Fiorentina. A parlarne è Fabrizio Biasin, una delle firme di Tuttomercatoweb.com.

Nel corso della trasmissione spazio anche alle voci dai campi in questione, con le parole di Gianluca Mancini, difensore giallorosso, dopo la vittoria a Glasgow. Infine, le parole del presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, su un club che non vede l'ora di tornare in Serie A. Qua sotto il video: