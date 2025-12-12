Possanzini: "Cesena forte ed esperto, ma io vedo più rispetto nei confronti del mio Mantova"

"Le parole del presidente mi hanno fatto piacere, ma questo non cambia il mio modo di lavorare perché mi sento sempre in discussione. Spero però di non smentire il presidente e portare a casa il risultato che tutti ci auguriamo: io non voglio fare il male del Mantova e voglio vincere le partite, anche tutte possibilmente. Non cerco però consensi, voglio solo una squadra pronta alla prestazione": così, il tecnico del Mantova Davide Possanzini, che si è espresso dopo gli elogi del presidente Filippo Piccoli - che ha detto che con lui arriveranno in fondo alla stagione - e prima della sfida al Cesena, valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B.

Il mister ha proseguito poi: "Quando andiamo a Cesena o giochiamo contro di loro il clima sugli spalti è sempre bello, e questo è determinante. Lo ha dimostrato il primo tempo dell'ultimo confronto: sia chiaro, non cerco alibi, la colpa della poca fiducia della squadra è anche mia, ma l'atmosfera cambia tanto. Il Cesena è una squadra forte, esperta, con giocatori di gamba, sarà una sfida sicuramente complicata: ma io son fiducioso, siamo sulla strada giusta, e i risultati arriveranno, già a partire da questa gara. Vi dirò di più giochiamo meglio rispetto alla scorsa stagione, e gli avversari ci rispettano anche di più". Aggiunge: "Andiamo in gol con pochi giocatori, questo sta facendo la differenza in negativo, ma sotto tanti aspetti stiamo facendo meglio degli altri anni, e io ho molta fiducia in questa squadra. Le prestazioni sempre perfette non le fa neppure il City, ma noi lavoriamo molto su di noi, sulle nostre idee e su come vogliamo fare le cose".

Conclude quindi parlando del mercato di gennaio: "Qualche correttivo lo metteremo sicuramente, a livello numerico, e cercheremo di capire un po' di cose, anche a livello tattico, perché abbiamo cambiato qualcosina, non per principi ma per dislocazione. Ci saranno da valutare anche le motivazioni che tutti hanno, si dovrà essere pronti a tutti: ma son cose che voglio fare dopo queste tre gare".